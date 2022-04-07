ليبيا – دعت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش سفراء دولة ليبيا في كل من جمهورية ألمانيا وجمهورية فرنسا وجمهورية سويسرا؛ لمناقشة عمل السفارات بالخارج وخلق وتطوير آلية عملية للتعاون بين الوزارة وأداء السفارات بالخارج.

المنقوش بحثت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مع السفراء الإيجابيات التي يجب التركيز عليها ومضاعفتها، والسلبيات التي من الضروري العمل عليها وحلحلة المختنقات التي تواجه عمل هذه السفارات ، بحضور مدير الإدارة الأوروبية محمد المقهور ومدير الشؤون الإدارية والمالية راشد بوغفة ومدير مكتب الرقابة والتفتيش محمد عطية.

وناقش الاجتماع الوضع السياسي بالبلاد، وكيفية تفعيل دور السفارات المعنية؛ لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار في ليبيا.

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