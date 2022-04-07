ليبيا – أكدت النيابة العامة مباشرتها التحقيق في وقائع التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة؛ استنادًا على وثائق رسمية مزورة حرَّرها القائمون على إدارة تِلْكُم العقارت في مدينة بنغازي.

وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية، تولى مباشرة إجراءات التحقيق في الملابسات والظروف التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة.

مكتب النائب العام أضاف أن “الإجراءات بيّنت انتفاءَ مشروعية التصرفات؛ لابتنائها على عقود حرَّرها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة – بنغازي – وأمهرها بأختام المكتب المسروقة؛ وتمَّمَ بعد انتهاء ولايته الوظيفية وتسليم ما في عهدته إجراء التصديق على صحة ما ورد في متنها عن طريق محرر عقود؛ مدفوعًا في ذلك بالتربُح غير المشروع المتمثل في الحصول على مبالغ مالية”.

وكشفت إجراءات التحقيق عن إثبات قيام عدد من الموظفين في مصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات الناظمة؛ بعد تحصيلهم مبلغًا ماليًا لا حَقَّ لهم فيه.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس أربعة موظفين ممن طالتهم التحقيقات، منهم مدير مصلحة أملاك الدولة – بنغازي؛ كما عمَّم المحقق أمره بضبط وإحضار الفاعلين والشركاء الغائبين جميعهم ممن أسهموا جنائيًا في الوقائع السالفة.