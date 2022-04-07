أرمنيا – وجه رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عقب اجتماع ثلاثي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وزارتي خارجيتهما ببدء الاستعدادات لمفاوضات السلام.

وقال مجلس الوزارة الأرمني في بيان إن، “رئيس وزراء أرمينيا والرئيس الأذربيجاني وجهوا وزارتي الخارجية ببدء العمل التحضيري لمفاوضات سلام بين البلدين”.

وأضاف البيان: “نتيجة للاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق وفقا لاتفاقية سوتشي في 26 نوفمبر 2021، لإنشاء لجنة ثنائية لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بحلول نهاية أبريل”.

ويشار إلى أن اللجنة ستتعامل أيضا مع قضايا ضمان الأمن والاستقرار على طول المحيط الحدودي.

المصدر: نوفوستي