ليبيا – شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني أمس الثلاثاء بحضور وزير المالية والتخطيط أسامة حماد ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم في افتتاح مقر ديوان وزارة المالية والتخطيط بمدينة بنغازي.

القطراني أشاد بحسب مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أثناء مراسم الافتتاح بالاهتمام الذي حظيَ به المقر من ناحية التصميم والتجهيز، حيث يتكون المبنى من ثلاثة طوابق جُهزت بأفضل التجهيزات لتكون ديوانًا للوزارة في شرق البلاد.

ومن جهته، أكد وزير المالية والتخطيط بأن هذه الخطوة تأتي ضمن السياسة التي تنتهجها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا من أجل تفتيت المركزية وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدم للمواطن الكريم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.