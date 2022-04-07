العراق – أعلنت وزارة الدفاع العراقية، امس الأربعاء، موافقة الوزير جمعة عناد على الدعوة التي تلقاها من نظيره التركي خلوصي آكار لحضور مناورات “EFES-2022”.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن “عناد استقبل في مكتبه بمقر الوزارة الملحق العسكري التركي في العراق العقيد كوفت أوكست والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأضافت، أن “الملحق العسكري التركي سلم دعوة موجهة من وزير الدفاع التركي إلى نظيره العراقي، يدعوه فيها إلى حضور يوم المشاهدة المميز ضمن مناوراتEFES-2022 والذي سيقام في حزيران المقبل”.

المصدر: RT