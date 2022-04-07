ليبيا- ترأس وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني اجتماعًا أمنيًا موسعًا لقيادات أمن الوزارة وأجهزة عسكرية وأمنية بالحكومة والمجلس الرئاسي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي احتضنه ديوان مديرية أمن طرابلس يأتي تنفيذًا لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة رقم 113 لسنة 2022 القاضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة.

وشدد التيجاني خلال الاجتماع على أهمية إحلال الثقة في أداء العمل الأمني وتبادل المعلومات للحفاظ على الأمن والاستقرار، فيما تم الاستماع لشروحات وملاحظات المجتمعين والمشاكل والعراقيل التي تواجههم ووضع الحلول لها، لتؤكد رئاسة جهاز المباحث الجنائية انخفاظ معدل الجرائم خلال شهر رمضان.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة المكونات الأمنية ومضاعفة جهود الأمن والمرورية وضرب وتفكيك العصابات الإجرامية للمحافظة على سلامة المواطنين.