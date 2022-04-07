إسبانيا – قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الميرنجي لتحقيق الانتصار بنتيجة 3-1 على تشيلسي الإنجليزي، امس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوز “ستامفورد بريدج”.

وسجل بنزيما ثلاثية “هاتريك”، وضع بها الميرنغي قدما في الدور نصف النهائي.

وهذه الثلاثية هي الثانية لبنزيما في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد ثلاثيته ضد باريس سان جيرمان بإياب الدور ثمن النهائي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بنزيما عادل إنجاز زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثية مرتين عام 2017 ضد بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ورفع بنزيما عدد أهدافه هذا الموسم إلى 42 هدفا، 37 بقميص ريال مدريد و5 أهداف مع منتخب بلاده فرنسا، وهو رقم تاريخي لم يسبق أن وصل له من قبل خلال مسيرته.

المصدر: “وكالات”