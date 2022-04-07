ليبيا – عقدت لجنة الانتقال الطاقوي المشكلة بقرار من وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال أمس الأربعاء اجتماعها الثاني بديوان وزارة التخطيط.

اللجنة استعراض بحسب مكتب إعلام وزارة النفط والغاز ملف عضو الشركة العامة للكهرباء من حيث حجم التوليد للكهرباء ونسب استهلاك الوقود والغاز والتوقعات للسنوات المقبلة للطاقة، مع مدى تقليص الاعتماد على الوقود التقليدي، وإضافة مناقشة خفض التلوث من الغازات الدفئية والتى تسبب في الاحتباس الحراري.

وتوافق أعضاء اللجنة على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي خاصة في قطاع النفط واعتماد سياسية كفاءة الطاقة والترشيد في الاستهلاك كخيار نحو خفض الهدر العالي لموارد الطاقة فى ليبيا.

واتفق الأعضاء على عقد الاجتماعات بصفة دورية في الجهات المشار إليها في قرار الوزير والمشاركة في أعمال اللجنة.

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