ليبيا – ترأس رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك اجتماعًا للنظر في مخرجات ملف تنظيم العلاج بالساحة المصرية وآليات استكماله بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

بيان صحفي صدر عن الديوان اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي ضم معنيين بهذا الملف شهد التأكيد على إبرام عقود وإنشاء برامج توأمة ما بين المراكز العلاجية بالساحة المصرية والمراكز والبرامج العلاجية المناظرة بالداخل، والعمل وفق قواعد بيانات موحدة ونقاط فرز مشتركة.

وأضاف البيان: إن هذا من شأنه أن ينعكس على تخفيف العبء على المرضى وتوفير عناء السفر من خلال توطين الخدمات العلاجية بالداخل لتقتصر عملية الإيفاد فقط لتغطية النقص داخليًا، فيما تم عرض مخرجات العمل والإحصاءات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم ملف العلاج.

وأوضح البيان أن المجتمعين ركزوا على أهمية ضمان انسيابية الخدمات العلاجية والخطوات المستقبلية في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات لتوريد الأدوية لباقي المرضى اللذين لا يمكن إجراء تدخل جراحي لهم وعرض مشروع إجراءات علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.

وتوافق المجتمعون على قيام اللجنة المختصة بهذا المرض بحصر عدد المرضى على مستوى ليبيا والبالغ عددهم 37 حالة، تم الاتفاق على إيفاد 5 منها تحتاج العلاج بالخارج، فضلًا عن التعاقد والمباشرة بعلاج المستحقين بحسب الاتفاقية المبرمة مع المركز الطبي العالمي في مصر.