ليبيا – أكد وزير الخارجية بحكومة الاستقرار حافظ قدور أن محمود جبريل كان نموذجًا مختلفًا عن الساسة في ليبيا والمنطقة وقد كان مؤمنًا بالمعرفة والعلم في مواجهة الإيدلوجية، لذلك عندما تم التفكير في تأسيس حزب التحالف السياسي كان العنوان العريض للحزب هو المعرفة.

قدور قال خلال مداخلة عبر برنامج “218 news” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن جبريل كان يقول لهم إن الأنظمة العربية أشبعت شعوبها بالنظريات والشعارات السياسية والمبادئ بغض النظر عن جديتها من عدمها، لكنها لم تلتفت لمطالب الشارع الحقيقية وهي التنمية والبناء والإعمار وصولًا لرفاهية الشعوب.

وتابع: “بلد كليبيا كان محمود مؤمنًا بتحقيق هذا النموذج التنموي الفريد، الحقيقة المؤلمة أن جبريل لم يتمكن من تحقيق كل الطموحات والأحلام، فقد تعرض لحملة غير مسبوقة وتمت مهاجمته في الإعلام بطريقة شرسة جدًا، وهو ما يعرف بعملية الاغتيال السياسي، حيث يتم التشكيك بالشخصية السياسية أو الزعيم السياسي ومحاولة فصله عن جمهوره وأنصاره، هذه النقطة مؤلمة ولكن لا نريد نبش الماضي”.

كما أضاف: “ربما قد أخطأنا في الماضي جميعًا والآن وقت التصحيح، فقدان جبريل كان موجعًا ومؤلمًا، ليبيا تحتاج لشخصية وطنية نظيفة اليد معتدلة، الساحة السياسية الآن تفتقد للبرامج الواعدة التي يمكن أن تحقق آمال وطموحات المواطنين والشعب، وهذا ما كان يميز محمود عن غيره”.

وفي الختام قال: “عزاؤنا في ما تركه من أثر وأفكار وقيم سياسية يتداولها الشارع السياسي والنخب السياسية”، مؤكدًا على أنه في المستقبل القريب سيدرك الجميع قيمة محمود جبريل الحقيقية وأن فقده مبكرًا أحدث فراغًا هائلًا في الساحة السياسية، بحسب تعبيره.