ليبيا – قال الباحث السياسي والقانوني الليبي فرج زيدان إن الأطراف الدولية لا تتعامل بشكل متساوي مع أطراف الصراع في ليبيا، كما أن هناك تنازعًا أوروبيًا خاصة بين فرنسا وإيطاليا، أثر على دور عملية إيريني.

زيدان وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” ، لفت إلى أن إيطاليا لم ترحب بعملية الجيش الوطني الليبي تجاه طرابلس وتحالفت مع تركيا وتعاملت بمرونة مع توريد الأسلحة لطرابلس عبر البحر.

وأضاف زيدان، أنه مع وجود حكومة فتحي باشاغا، التي تعمل بشكل متوازن مع جميع الأطراف وما له من علاقات مع العديد من الدول، فإن هناك مخاوف لدى إيطاليا التي ترغب في تفعيل المهمة إيريني التي تقودها، من وصول أسلحة لطرابلس خاصة في ظل الانسداد السياسي ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة في الغرب الليبي، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب صراع مسلح.