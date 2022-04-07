ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أنهم ينتظرون موافقة ديوان المحاسبة على طلب توريد التطعيمات الروتينية للعام 2022.

سميو قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: إن التطعيمات الروتينية تأخرت بعد موافقة رئاسة الوزراء، ولا يعلمون أسباب تأخرها لدى ديوان المحاسبة حتى هذا الوقت، وفق قوله.

ولفت إلى أن الإقبال على اللقاحات المضادة لكورونا قل عن السابق بعد استقرار الوضع الوبائي، قائلًا: إن هناك مخزونًا من لقاحات سينوفارم وفايزر واسترازنيكا.

وأوضح أنهم قد يضطرون إلى شراء جرعات أخرى من لقاح فايزر بعد نفاد المخزون في يونيو أو يوليو، بعد اتخاذ القرار مع وزارة الصحة واللجنة العلمية.