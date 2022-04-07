إنجلترا – أظهر تقييم لشركة “شل” البريطانية، أنها خسرت ما بين 4 و5 مليارات دولار في الفترة الماضية بسبب توقف بعض الأنشطة في روسيا، حيث كانت الشركة أعلنت خروجها من السوق الروسية.

وقالت الشركة في بيان اليوم: “في الربع الأول من عام 2022، من المتوقع أن يكون التأثير بعد الضريبة لانخفاض قيمة الأصول غير المتداولة والتكاليف الإضافية المرتبطة بالعمليات في روسيا ما بين 4 و5 مليارات دولار”.

وأشارت شركة “شل” إلى أنه ليس من المتوقع أن تؤثر هذه الخسائر على الأرباح المعدلة.

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز “شل” أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة “غازبروم” الروسية في روسيا.

وعقب ذلك في 8 مارس، أعلنت الشركة عزمها على الانسحاب من جميع مشاريع الطاقة الروسية، بما في ذلك النفط ومنتجات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال، كخطوة أولى، كذلك أوقفت “شل” مشترياتها الفورية من النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي