ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، بحضور وزير المالية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الشهوبي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الوضع الراهن لقطاع النفط، والتحديات التي يواجهها نتيجة قلة التمويل وشح الميزانيات، وسبل إيجاد حلول تضمن تزويد المؤسسة بالميزانيات المطلوبة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، وتقديم الخدمات المناسبة للعاملين بقطاع النفط.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.