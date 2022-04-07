ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الإخوان إنه تابع بكل أسف ما وصفها بـ”الاشتباكات الدامية” التي شهدها شارع الصريم بالعاصمة طرابلس، والتي خلّفت عددًا من الضحايا وأضرارًا بممتلكات عامة وخاصة، وترويعًا للأهالي في هذا الشهر الكريم.

صوان اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ما حدث يأتي ضمن سلسلة من التحركات والمواجهات بين المجموعات المسلحة، وهو ما يؤكد حالة الانفلات الأمني وفقدان الحكومة منتهية الولاية سيطرتها على الملف الأمني، الذي أهملته ولم تحاول أن تقدم فيه أية رؤية أو معالجة رغم أهميته وضرورته.

وتابع: “كما أننا نحذر من استغلال الحكومة لأموال الدولة في تحويل المجموعات المسلحة لقوة حماية خاصة بها لتستمر في السلطة خارج إطار القانون، وتسخير الإعلام في الترويج لشعارات خادعة ووهمية، وهو ما ينذر بإعادة الوضع لنقطة الصفر، وتحويل العاصمة طرابلس إلى ساحة لصراع النفوذ بين المجموعات المسلحة، ما يضعف من مؤسسات الدولة ويعرضها للاستغلال”.

ورأى أن رفض الحكومة منتهية الولاية للتوافق الذي تم بإرادة ليبية ونتج عنه تشكيل سلطة تنفيدية جديدة ومسار دستوري واضح يفضي الى انتخابات رئاسية وبرلمانية وتشبثها بالسلطة ورفضها للتدوال السلمي في حالة غير مسبوقة، والاحتماء بشعارات زائفة ومضللة لإفشال بوادر المصالحة وتوحيد المؤسسات، والدفع بالمجموعات المسلحة نحو التصارع وإحداث الفوضى، في ظل فشلها في إنجاز استحقاقاتها المنوطة بها، يجعل من استمرارها تهديدًا للعملية السياسية، ولحالة الاستقرار الهشة، التي ستتجاوز أضرار فقدانها ليبيا ليصل تأثيرها إقليميًا ودوليًا في ظل الأوضاع المتوترة.