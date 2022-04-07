فنلندا – أعلنت السلطات الفنلندية مصادرة أعمال فنية عدة تملكها متاحف روسية تبلغ قيمتها المادية أكثر من 40 مليون يورو، وذلك خلال مرورها عبر الدولة الاسكندنافية.

وأوضح مدير إدارة تطبيق قانون الجمارك الفنلندية هانو سينكونن أن المجموعات الثلاث “تضم أعمالا لا يمكن تقييمها، فهي لا تقدر بثمن”.

وأضاف: “لكن لأسباب تتعلق بالتأمين، قدرت اللوحات والتماثيل والقطع الأثرية الأخرى بمبلغ إجمالي قدره 42 مليون يورو”.

واعتمدت السلطات التكتم بشأن هذه الأعمال، لكنها أكدت أن بعضها عائد إلى متحف إرميتاج الشهير في سانت بطرسبرغ.

وكانت هذه الأعمال في طريق العودة إلى روسيا عبر فنلندا بعد إعارتها لمتاحف في إيطاليا واليابان.

وأشارت الجمارك إلى أن “السماح بعبور هذه الأعمال يتعارض مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي منتصف مارس على موسكو”.

وصودرت القطع نهاية الأسبوع الفائت عند معبر فاليما الحدودي في جنوب شرق فنلندا.

وأوضحت السلطات الفنلندية أنه سيتم تخزين الأعمال حتى اتضاح الموقف أو رفع العقوبات.

المصدر: “مونت كارلو”