إنجلترا – أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن الفوز على مانشستر سيتي الأحد المقبل لن يضمن لفريقه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وقال كلوب في تصريح لوكالة “سكاي سبورتس” امس: “إذا فزنا على مانشستر سيتي، وهي مواجهة صعبة للغاية، أعتقد أنه لن يفكر أي شخص في أن الأمور قد حسمت، نظرا لإمكانات المنافس”.

وأضاف: “نلعب أمام أفضل فريق في العالم لكننا سنحاول على كل حال”.

وأشار: “الجميع يدرك أهمية المواجهة التالية ولكن بعد المباراة ستكون هناك مباراة أخرى في مسابقة أخرى”.

ويحل ليفربول الوصيف (72 نقطة) ضيفا ثقيلا على المتصدر مانشستر سيتي (73 نقطة) الأحد المقبل ضمن الجولة الـ32 من عمر “البريميرليغ”.

وإذا حقق ليفربول فوزه الـ11 على التوالي فإنه سيتفوق على مضيفه مانشستر سيتي بفارق نقطتين، وهو فارق ضئيل ولكنه مؤثر في هذه المحطة الحاسمة من عمر الموسم.

المصدر: وكالات