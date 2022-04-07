ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أمس الأربعاء رفقة النائب الأول “مسعود عبيد”، اجتماعًا بلجنة الحوار المنتخَبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع لجنة مجلس النواب.

الاجتماع خصص بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها.

وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها مجلس الدولة.