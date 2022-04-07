ليبيا – اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي أن محمود جبريل شخصية كان لها دور مهم منذ الانتفاضة وطوال العقد الماضي رغم كل الإخفاقات، مشيرةً إلى أن المشهد البائس اليوم بأشد الحاجة لشخصية مثله.

لنقي رأت خلال مداخلة لها عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن الإشكال في ليبيا هو أن التيار المدني أو الوطني منقسم على بعضه، وأول من عانى من ذلك هو محمود جبريل فقد كان يمثل رجل دولة له رؤيا واستراتيجية وخبيرًا، وهذا ما يفتقده الجميع اليوم.

وأضافت: “عندما نرى مراهقي السياسة ومتصدري المشهد اليوم لا رؤيا ولا استراتيجية ولا قيادة وطنية جامعة، لذلك هو حتى إن أخفق كان لديه فهم وحرص على هذه المسألة وهو ما نفتقده اليوم، اليوم لا نتذكر محمود جبريل الشخص بل نتذكر أهمية وجود قيادة وطنية جامعه وتحالف القوى الوطنية، لم أكن يوم في هذا الحزب ولكن الفكرة من ورائه أن يكون تيارًا وطنيًا جامعًا وفي هذه المرحلة هذا ما نحتاجه الآن، فنحن لا نحتاج لتجييش الشارع ولا شخصيات عسكرية بل لتيار وطني جامع، وهو ما حاول جبريل أن يقدمه”.

واعتقدت بأن فكرة أن يكون هناك رؤيا واستراتيجية ودور التكنوقراط في قيادة الدولة والتحالف الوطني كفكرة وليس كحزب هذه كلها أفكار لا بد من إحيائها اليوم والعمل على تبنيها مرة أخرى.

كما تابعت في ختام حديثها: “ما أخفق به الدكتور محمود جبريل أتمنى الوصول له، اليوم لا يوجد عمل جماعي منظم، وهذا ما نفتقده وأتمنى ألا نتحسر على شخصيات أخرى موجودة”، وفقًا لتعبيرها.