كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات المتعلقة بسعي برشلونة لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ليفاندوفسكي، هو الأقرب لتعزيز هجوم برشلونة في الموسم المقبل، رغم الاهتمام الشديد بالنرويجي إيرلينج هالاند لاعب دورتموند.
وأشارت إلى أن صفقة ليفاندوفسكي لن تكون سهلة، باعتباره أحد أهم اللاعبين في العالم، ولكن هناك حالة من التفاؤل داخل النادي بإمكانية قدومه هذه الصيف، بما يتناسب مع ظروف البارسا المالية.
وكشفت عن أن برشلونة عقد اجتماعين حتى الآن مع وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي، موضحة أن الشيء الأكثر أهمية هو أن “ليفا” يبدو إيجابيًا للغاية بشأن وصوله إلى كامب نو في الموسم المقبل، لاعتقاده بأنه حقق كل شيء ممكن في ألمانيا.
وينجذب اللاعب لفكرة اللعب في الدوري الإسباني، حيث حاول ريال مدريد ضمه من قبل في عدة مناسبات، لكنه كان يصطدم دائمًا برفض قوي من جانب بايرن، أما الآن، فإن النادي البافاري يتطلع لبيع ليفاندوفسكي في الصيف، طالما لن يكون هناك أي اتفاق بشأن التجديد.