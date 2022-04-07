ليبيا – شهد مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء مراسم تسليم جهاز التسلسل الجيني بحُضور مدير المركز حيدر السائح، وممثل مكتب مُنظمة الصحة العالمية-ليبيا إليزايبت هوف، وعبد المنعم الكميشي مدير مكتب التعاون الفني، بحضور عمر الأحمر وعبد الله بشين من المختبر المرجعي لصحّة المجتمع.

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض، فإن الهدف من تسليم جهاز التسلسل الجيني بناء قدرات فني المُختبرات في التشخيص الجِيني للكائِنات الدقيقة والتعرف على الطَفرات الجِينيَّة لبعض الأمراض.

كما يعد البرنامج ضمن سِلسلة من البرامج بين المركز الوطني لمُكافحة الأمراض، ومُنظمة الصحّة العالميّة-مكتب ليبيا، في مجالات صحَّة المُجتمع.

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