ليبيا – نفذت رئاسة وحدة الأسعار بمراقبة اقتصاد بنغازي زيارة ميدانية برفقة جهاز الحرس البلدي للسوق المحلي للخضروات في المدينة.

وأوضح بيان صحفي صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أن هذه الزيارة تمت وفقًا لتوجيهات مراقب الاقتصاد، وفي إطار متابعة الأسعار وإعداد النشرة اليومية وإحالتها لإدارة التجارة الداخلية بالوزارة.

وأضاف البيان: إن الزيارات الميدانية تأتي ضمن آلية العمل المعتمدة من وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج للتعامل مع مراقبي الاقتصاد في المناطق، لتفعيل دور المراقبات في تنظيم وضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار وجودة الخدمات وضمان انسياب السلع.