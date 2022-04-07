مصر – صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على 7 قوانين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى الصحراء الشرقية.

جاء تصديق السيسي بعد أيام من موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على عدد من مشروعات القوانين، تشمل البحث واستغلال الذهب والمعادن في منطقة جبل إيقات – جبل الجرف – جبل مسيح – جبل علبة، ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية، ومنطقة حماطة بالصحراء الشرقية، ومنطقة فاطيري بالصحراء الشرقية، ومنطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية، ومنطقة عتود بالصحراء الشرقية.

كما سيتم البحث بمنطقة وادي العلاقى الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا ومن البحر الأحمر شرقا إلى وادى النيل غربا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، ومنطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

المصدر: صدى البلد