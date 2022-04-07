مقتل متظاهر خلال احتجاجات اليوم في السودان

مقتل متظاهر خلال احتجاجات اليوم في السودان

السودان – أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر بعدما أصيب بالرصاص خلال احتجاجات يوم الأربعاء في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان مساء الأربعاء إن “الطيّب عبد الوهاب 19 عاما قُتل إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات الشرطة خلال قمعها تظاهرة في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم”.

وحسب اللجنة فإن حصيلة ضحايا التظاهرات ارتفعت إلى 94 قتيلا منذ إجراءات البرهان في 25 أكتوبر.

يذكر أنه منذ أن نفذ الانقلاب العسكري العام الماضي وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، يعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة سيطرة العسكريين على حكم البلاد.

المصدر: وكالات