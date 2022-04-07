لبنان – أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، امس الأربعاء، إن الضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس البلد كانت مقصودة بهدف بث الذعر وإحباط اللبنانيين.

وفي كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال إنه “حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي مع صندوق النقد الدولي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط”.

وأضاف: “نحن أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية”.

أما في موضوع الانتخابات النيابية، فأكد أن “وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق”.

المصدر: LEBANON 24