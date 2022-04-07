ليبيا – قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إن تحديد موعد لإجراء انتخابات في ليبيا هو قرار تتخذه السلطات الليبية ويتخذه الليبيون.

وليامز وف مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي” من تونس وتابعتها صحيفة المرصد أضافت: “إنه كلما أسرع مجلسا النواب والدولة لتوافق حول القاعدة الدستورية، كان أمل الوصول لمرحلة الانتخاب أمرًا واقعيًا”.

وأردفت: “أنا على أمل بأن يجتمع مجلسا النواب والدولة، وأنا ممتنة للغاية لحضور مجلس الدولة الجلسات التشاورية مع الأمم المتحدة، التي تلقت استجابة إيجابية من رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي رحب بمبادرة الأمم المتحدة والأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين وإطلاق المفاوضات”.

وتابعت: “أنا على تواصل مستمر مع حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا لتفادي أي عودة للاقتتال في ليبيا”.

وأشارت وليامز إلى أن الأمم المتحدة لم تتبن موقفًا بشأن الاعتراف بحكومة أو بأخرى ولن تتبناه، مؤكدًة أنها مع تواصل مع الحكومتين.

وليامز خلصت إلى القول: “إن أهم رسالة نرسلها وأظن أنها استقبلت بشكل جيد هي أننا بحاجة لإبقاء الهدوء على الأرض في ليبيا”.

وفيما يلي نص المقابلة :

س/ التقيتم قبل إقرار التعديل في الإطار الدستوري مع رئيس البرلمان عقيلة صالح وأطلعكم على نيته بتشكيل لجنة من 24 عضو لوضع قاعدة دستورية، وبعد فترة انتقدت البعثة الأممية مثل هذا التصرف ولا تؤيد ماذهب إليه البرلمان، رغم أطلاعكم عليه سلفًا، لماذا هذا الموقف؟

ج/ اقتراح الأمم المتحدة لم يأتِ من كوكب أخر، لم يأت من المريخ، بل من التعديل الدستوري رقم 12، وهناك نص بتشكيل لجنة من 24 عضوًا، ولكن ذلك لم يحدث لأنه من المفترض تشكيل اللجنة خلال أسبوعين من إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب، وذلك لم يحدث بسبب عدم التوصل إلى توافق؛ لذا لا يتعين علينا العودة للمربع الأول، ونستطيع البناء على التوافق الذي تحقق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين،و لجأنا إلى نص آخر في التعديل الدستوري الذي ينص على الجمع بين المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات تسمح بإعادة البلاد إلى المسار من جديد.

س/ هل تتوقعين إجراء انتخابات في ليبيا خلال هذا العام؟

ج/ هذا قرار تتخذه السلطات الليبية والليبيين، كلما أسرعنا في التوصل لتوافق بين المجلسين كان أمل الوصول إلى مرحلة الانتخابات أمرًا واقعيًا.

س/ هناك حكومتان في ليبيا، رئيس مكلف من البرلمان، ورئيس يقول أنه يريد البقاء في السلطة حتى يونيو المقبل كما حدد ملتقى الحوار الليبي، أين أنتم من الحكومتين؟

ج/ الأمم المتحدة لم ولن تتبنى موقفًا بشأن الاعتراف بحكومة أو بأخرى، ونحن على تواصل مع الحكومتين، إن أهم رسالة نرسلها وأظن أنها استقبلت بشكل جيد هي أننا بحاجة لإبقاء الهدوء على الأرض في ليبيا، لأن الليبيين لا يريدون العودة للعنف، والهدوء يسمح لنا بالوساطة وجمع الليبيين مع بعضهم.

س/ سبق وقلتم أنكم ستعاقبون من سيتسبب في تعطيل المسار السياسي في ليبيا، لكن بات كل ذلك تلويحًا دون تنفيذ؟

ج/ دائمًا ما يكون هناك الحديث عن المعرقلين باستخدام العقوبات، وهناك مراجعات للأمم المتحدة للعقوبات وهناك عقوبات ثنائية، ولكن من ملاحظتي من الصعب تحديد المعقلين في ليبيا؛ لأنك تجد من هو بناءً في يوم ما يصبح معرقلًا في يوم آخر وذلك بناء على تأثير التطورات على مصالحه الشخصية.

س / البعض ينتقد ستيفاني وليامز ويقول إنها تجاوزت فكرة المستشارة إلى دور أكبر، خاصة فيما يتعلق بإجراء المقابلات مع فئات من المجتمع الليبي، والحديث عن النفط والمصرف المركزي؟

ج/ الأمين العام قام بتعيني وأوكل إلي مجموعة من المهام إحداها تيسير وقيادة مسارات مؤتمر برلين “السياسية، الاقتصادية، الأمنية والعسكرية” بالإضافة إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وهذا ما أقوم به، لا يمكننا تجاهل المقومات الاقتصادية للصراع في ليبيا، الشفافية والمحاسبة وإدارة الثراوات النفطية لليبيا ومواردها هي أمور قام المجتمع الدولي في السابق بانجازات عدة في ليبيا مع احترام سيادة الدولة الليبية وسلطة البلاد في اتخاذ القرار، وهذا ساعد في تقليل حجم التأثيرات الاقتصادية من خلال مساعدة الليبيين في أن يكونوا أكثر شفافية ودارية في إدارة مواردهم.

س/ التقيتم مؤخرًا بسفراء وممثلي دبلوماسيين أجانب، منهم دبلوماسي إيراني والسفير السعودي والإماراتي، ما دور هذه الدول في العملية السياسية التي تقودونها في ليبيا؟

ج / أنا أُمثل الأمم المتحدة وعندما أتلقى طلبًا من أي دولة لعقد لقاء أو فرصة لمناقشة الوضع في ليبيا، فذلك واجبي ومسؤوليتي، لذا هذه لقاءات دبلوماسية معتادة.

س/ ماذا يمكن أن تقدم إيران لليبيا في هذه الأثناء؟

ج/ هذا أمر عليك أن تسائله للمسؤوليين الإيرانيين، كان لي لقاء مثمر مع ممثل الجمهورية الإيرانية ومكان تبادل دبلوماسي.

س/ هل أثرت الحرب الأوكرانية على المسألة الليبية ومسارات الحل ؟

ج/ نتوقع ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا بسبب واردات القمح من هذا الجزء من أوروبا، وخصوصًا مع دخول شهر رمضان سيتردد الليبيون كعادة شعوب هذه المنطقة بكثافة على الأسواق لشراء مزيد من السلع الغذائية، لذا يتعين أن نكون على وعي بوجود أثر سلبي على اقتصاد البلاد، لذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم فئات الليبيين الأكثر احتياجًا.

س/ هل تم التخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا؟

ج/ ما زال الأمر قائمًا، يوجد هناك مرتزقة وعناصر أجنبية على الأرض الليبية وهذا يتطلب أن يتصرف الجميع بسكل إيجابي مع لجنة “5+5” العسكرية المشتركة، ويجب أن يتم إخراج المرتزقة باحترام واتفاق مع الدول التي سيتم إعادة المقاتلين إليها.