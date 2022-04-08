الأرجنتين – أكدت دالما مارادونا، ابنة نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، أن القميص الذي ستعرضه دار مزادات “سوثبي” ليس هو نفسه الذي سجل به والدها الهدفين في مرمى إنجلترا.

وقالت دالما مارادونا في برنامج “راديو مترو” الخاص بها: “ليس لديك طريقة للتحقق من أن لديك قميص الشوط الثاني، أنت تكذب. ليس لديه قميص الهدفين”، موجهة حديثها للبريطاني ستيف هودج، الذي يدعي أن بحوزته القميص الذي كان يرتديه المهاجم الأرجنتيني الراحل عندما سجل ما أطلق عليه “هدف القرن العشرين” أو “يد الله” في مونديال المكسيك 1986.

وأوضحت ابنة مارادونا “هناك قميص للشوط الأول وآخر من الثاني…أنت تعلم أنه لم يعط هذا القميص لأي شخص. هذا الرجل لا يملكه. ليس بحوزته. أعلم ذلك بكل تأكيد”.

وأكدت دالما أنها تعرف من لديه القميص الذي ارتداه والدها خلال الشوط الثاني، لكنها تجنبت الكشف عن اسمه.

ويدعي هودج منذ سنوات أنه يمتلك القميص التاريخي، الذي سبق وعرض في متحف وسيعرض في المزاد اعتبارا من 20 أبريل الجاري وحتى الرابع من مايو عبر الإنترنت.

وأضافت دالما “لم أؤكد أنا ذلك، بل هو (مارادونا) الذي قال لي: كيف لي أن أعطيه قميص عمري؟”.

المصدر: “وكالات”