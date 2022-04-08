أبوظبي – غلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، امس مدعومة بمكاسب قوية لأسهم البنوك لليوم الثاني، مع استئناف صعود أسعار النفط بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران عند 102.55 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.48 دولارا أو بنسبة 1.46 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/أيار بمقدار 1.68 دولارا أو بنسبة 1.75 بالمئة، إلى 97.91 دولارا للبرميل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية مرتفعا بنسبة 0.44 بالمئة عند 13314 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب أسهم معظم البنوك، يتقدمها بنك الاستثمار مسجلا زيادة بنسبة 4.28 بالمئة، كما ارتفع سهم “سابك” القيادي بنسبة 1.05 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.44 بالمئة إلى 3515.3 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما سوق دبي المالي وبنك دبي الإسلامي، مرتفعين بنسبة 2.2 بالمئة وواحد بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.85 بالمئة إلى 9994.7 نقطة، وقاد الخسائر سهم مجموعة اتصالات منخفضا بنسبة 3.58 بالمئة، وانخفض سهم “منازل” العقارية بنسبة 0.43 بالمئة.

وقفز مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.54 بالمئة إلى 14089.5 نقطة، مدعوما لليوم الثاني بمكاسب قوية لأسهم البنوك بقيادة سهم بنك قطر الدولي، الذي ارتفع بنسبة 5.52 بالمئة، وزاد سهم مجمع المناعي بنسبة 2.3 بالمئة.

ونزل المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.16 بالمئة إلى 9166.4 نقطة، وقاد الخسائر سهم “صكوك” منخفضا بنسبة 7.08 بالمئة، ونزل سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.38 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.61 بالمئة إلى 4209.5 نقطة، وقاد المكاسب سهم “تأجير للتمويل” “وشل العمانية”، مرتفعين بنسبة 8.64 بالمئة و4.74 بالمئة على الترتيب.

وسجل مؤشر البحرين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 2120.9 نقطة، وقاد المكاسب سهم “سوليدرتي البحرين” مرتفعا بنسبة 4.5 بالمئة، وزاد سهم البنك الوطني بنسبة 0.64 بالمئة.

الأناضول