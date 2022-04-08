الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن

اليمن – أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله حديثا، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع اليمني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “نحيط علما بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتفويض سلطته الكاملة بشكل لا رجعة فيه إلى مجلس قيادة رئاسي تم تشكيله حديثا. نحن على استعداد للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع اليمني”.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ إن الهدنة الحالية “هي الأولى في اليمن على مستوى البلاد منذ ست سنوات”، واصفا إيها بـ “اللحظة الثمينة”.

غير أنه حذر من أن هذه الهدنة “عرضة للخطر”، مشيرا إلى أن “هذين الشهرين سيكونان اختبارا لالتزام الأطراف بالوصول إلى حل سلمي يعلي أولويات الشعب اليمني واحتياجاته”.

المصدر: UN news