التعاون السعودي يقلب الطاولة على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

التعاون السعودي يقلب الطاولة على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

السعودية – قلب التعاون السعودي تأخره بهدف أمام الدحيل القطري إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم امس في مستهل مشوارهما في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح الدحيل باب التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق البرازيلي إدميلسون جونيور، ورد التعاون بهدف التعادل بعدها بأربع دقائق عن طريق الكاميروني ليندر تاوامبا.

وفي الدقيقة الـ86 اقتنص الإسباني ألفارو ميدران هدف الفوز للتعاون ليهديه نقاط المباراة الثلاث.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الرابعة تغلب سبهان أصفهان الإيراني في وقت سابق اليوم على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-1.

– ترتيب فرق المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات:

1- سبهان أصفهان برصيد 3 نقاط.

2- التعاون برصيد 3 نقاط.

3- الدحيل من دون نقاط.

4- باختاكور من دون نقاط.

المصدر : RT