ليبيا – شددت الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعة لوزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال على وجوب التزام تونس بالاتفاق حول معبر راس اجدير الحدودي.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، قال: إن هذا الاتفاق يأتي بناء على تعليمات الوزير خالد التيجاني بشأن متابعة سير العمل بمنفذ رأس جدير ووضع حلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه المسافرين في هذا المنفذ الحيوي الرابط بين ليبيا وتونس.

وأضاف البيان: إن الإدارة أكدت على المسؤولين في تونس بضرورة فتح ما لا يقل عن 4 مسارات عبور طيلة الـ24 ساعة بدلًا من 2 المعمول به سابقًا خدمة للمواطنين، لا سيما بعد أن أصبح المنفذ يشهد حركة انسيابية في حركة التنقل وسهولة ما يحتم التسريع بإجراءات المرور.