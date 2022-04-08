اليمن – اتهم الجيش اليمني، جماعة الحوثي بـ”ارتكاب” 80 خرقا للهدنة الأممية في 6 محافظات خلال يوم واحد، فيما اتهمت الجماعة التحالف العربي بـ”احتجاز سفينة بنزين”.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان: “رصدت قواتنا المسلحة ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 80 خرقا للهدنة في يومها الخامس في 6 محافظات هي تعز (جنوب غرب) وحجة والحديدة (غرب) ومأرب (وسط) والجوف وصعدة (شمال)”.

وبحسب البيان “تنوعت الخروقات بين محاولات تسلل واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية، والطائرات المسيرة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ما ذكره الجيش.

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

في سياق متصل اتهم المتحدث الرسمي باسم شركة النفط الحوثية عصام المتوكل “التحالف باحتجاز سفينة البنزين (سي هارت) واقتيادها إلى منطقة الاحتجاز (لم يحددها) رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية”.

واعتبر في بيان نشرته قناة المسيرة الحوثية مساء الخميس الخطوة “انتهاكًا غير مبرر سواء قبل إعلان الهدنة أو أثناءها”.

وطالب المتوكل “المبعوث الأممي للبلاد (هانس غروندبرغ) بوضع حد لهذه التجاوزات” دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 21:50 (ت.غ) لم تعقب الحكومة اليمنية ولا التحالف العربي بقيادة السعودية على هذه الاتهامات.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول