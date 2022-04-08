ليبيا- بحث علي الحبري نائب محافظ المصرف المركزي مع وزير التخطيط والمالية بحكومة الاستقرار أسامة حماد سياسات وقوانين جدول المرتبات الموحد.

بيان صحفي صدر عن المصرف تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الجدول محال في وقت سابق لمجلس النواب، فيما ناقش الجانبان سبل إيجاد مصادر تمويل بديلة للنفط، بهدف رفد أبواب الموازنة العامة بالأموال والرفع من الإيرادت غير النفطية.

وأضاف البيان: إن الجانبين توافقا على اقتراح جملة سياسات وقوانين تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها بالتزامن مع إقرار قانون المرتبات الموحد.