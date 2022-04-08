الجزائر – تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امس مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد، بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية المتينة وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين.

كما تبادل الرئيسان مستجدات قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها قالت الرئاسة التونسية إن قيس سعيد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد المجيد تبون.

وأفادت بأنهما استعرضا سير علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين وآفاق تطويرها.

كما تطرقا أيضا إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT