لبنان – بحث البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي، مع الرئيس ميشال عون، التحضيرات لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في يونيو المقبل.

وقال الراعي، بعد لقائه عون في قصر بعبدا: “هنأنا الرئيس عون بعودته من الفاتيكان وفي هذا السياق تحدثنا عن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان والتحضيرات”، لافتا إلى أن البابا فرنسيس يحمل كلمة رجاء للبنانيين وسيتحدث عن الصعوبات التي يمرّ بها لبنان اليوم على كلّ الأصعدة”.

وأضاف: “سألت عون بشأن الموضوع مع صندوق النقد، وقال لي إنه جرى الاتفاق على خطة الإصلاح وأن كل شيء جاهز وعلى الحكومة أن تبادر إلى تقديم مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي والرئيس نبيه بري أعلن الإستعداد لمباشرة العمل لذلك”.

وأوضح الراعي أن “السلطة التنفيذية ستواصل عملها بعد الانتخابات حتى في ظل تصريف الأعمال”، مشيرا إلى أن “عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان والاتفاق مع صندوق النقد الدولي يكملان بعضهما البعض”.

وعن الانتخابات، أكد الراعي أن “الاقتراع واجب دستوري”، وقال: “إذا كان اللبنانيون فعلا يريدون التغيير فيجب أن يصوتوا للأشخاص الذين يعتبرون أنهم سيقومون بالتغيير ويلبونهم بصرختهم والتغيير يبدأ في صناديق الاقتراع”.

المصدر: لبنان 24