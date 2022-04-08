ليبيا – زار وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، فقد عقد العابد اجتماعًا مع رئيس المصلحة اللواء يوسف مراد ومسؤولين فيها لبحث آلية استجلاب العمالة، عن طريق اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، الذي أشاد بدور المصلحة في إنجاز وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة للعمالة على كامل التراب الليبي.

وثمن العابد التعاون والتنسيق الفعال بين المصلحة والإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة مع التأكيد على ضرورة استمرار ذلك.