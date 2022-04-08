ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية لبحث مستجدات الأزمة السياسية في البلاد.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، شدد اللافي خلال اللقاء على التزام المجلس بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع تحقيقًا لرغبة أكثر من مليونين و800 ألف ناخب سجلوا أسمائهم في سجلات مفوضية الانتخابات.

وأضاف اللافي: إن الرئاسي يقف على مسافة واحدة من الجميع ولديه القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات لضمان استقرار البلاد ووحدتها، فيما أكد المرشحون دعمهم لكل الخطوات التي يقوم بها المجلس لضمان إجراء انتخابات نزيهة وفق إطار قانوني متفق عليه من الجميع.