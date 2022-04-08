روسيا – أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن قرار مفاجئ للأسواق، إذ قرر المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا.

وجاء ذلك بناء على اجتماع لمجلس إدارة البنك اليوم، ووفقا لبيان صدر عن المركز الروسي فإن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 11 أبريل الجاري.

وقال المركزي في البيان: “قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي اعتبارا من 11 أبريل 2022 بواقع 300 نقطة أساس إلى 17% سنويا”.

ورجح المركزي الروسي إجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، وقال: “لا تزال الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي صعبة وتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي. المخاطر المالية لا تزال (تهدد) الاستقرار القائم، لكن الآن المخاطر لم تعد تزداد”.

وكان المركزي الروسي في 28 فبراير الماضي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية التي هبطت أمام نظيرتها الأمريكية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

وأشار خبراء إلى أن قرار المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة دليل على أنه نجح في تأمين الاستقرار المالي في روسيا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 11:52 بتوقيت موسكو، بواقع 45 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.20 روبل.

فيما صعد سعر صرف العملة الأوروبية “اليورو” بواقع 19 كوبيكا إلى 81.65 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + نوفوستي