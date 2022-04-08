ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير إنه في ظل الأوضاع الدولية الحالية واحتمالية رجوع العالم إلى الحرب الباردة، فإن تحول ليبيا إلى ساحة للصراع بين الغرب مجددًا ليس مستبعدًا.

اليسير أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن ليبيا الآن ليست بها حكومة قادرة على قيادتها والحفاظ على سيادتها وتجنبها الوقوع ضحية أي صراعات دولية حتى في حالة الاستقرار الدولي.

ولفت إلى أنه وفقًا لهذه الظروف، فمن المتوقع أن تتجاذب ليبيا مخالب المتصارعين دوليًا بشراسة أكثر، خاصة مع وجود المرتزقة في المنطقة الغربية، والذين تدفع رواتبهم من قوت الشعب الليبي ما بشكل خطرًا كبيرًا على ليبيا والمنطقة بأكملها.