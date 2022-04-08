اليمن – أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبه بنتائج مشاورات الرياض، وأكد أنه “سيتعاطى بإيجابية مع ما تمخض عنها”.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس وعضو هيئة الرئاسة، علي عبدالله الكثيري، إن المجلس يرحب “بنتائج مشاورات الرياض ومضامين البيان الختامي للمشاورات، مثمنا الجهد الكبير الذي بذله الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنجاح المشاورات”.

وأضاف الكثيري عبر “تويتر” أن المجلس يؤكد “أنه، وبكل هيئاته، سيتعاطى بإيجابية مع ما تمخض عن هذه المشاورات ومع مهام المرحلة الجديدة واستحقاقاتها”.

وقال الكثيري إن المجلس يجدد موقفه “الثابت والراسخ في التمسك بمشروعه الوطني الجنوبي وصولا إلى عملية سلام شاملة يتحقق من خلالها لشعبنا كافة أهدافه وتطلعاته الوطنية، وفق ما تم تضمينه في نص بيان مشاورات الرياض.

المصدر: RT