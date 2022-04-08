اليمن – شهد الريال اليمني، امس تحسنا كبيرا، متأثرا بتشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، وإعلان السعودية دعم الاقتصاد في اليمن بثلاثة مليارات دولار.

وقالت مصادر مصرفية للأناضول، إن الريال اليمني شهد تحسنا كبيرا ظهر اليوم، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 680 ريالا، ارتفاعا من 1140 ريالا للدولار الواحد يوم أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر أن الريال السعودي بات يصرف بـ 180 ريالا، بعد أن كان يوم أمس يصرف بنحو 300 ريال.

وفجر الخميس، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد، حسب وكالة “سبأ” الرسمية.

وبموجب الإعلان، فوض هادي المجلس الجديد، بقيادة رشاد العليمي، بكامل صلاحياته، وصلاحيات نائب الرئيس.

ورحبت السعودية بتشكيل المجلس، وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن.

وتقاتل هذه القوات مسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، منها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.

كما بات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

الأناضول