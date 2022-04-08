ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مجلس النواب وصل إلى قناعة بأن ستيفاني ويليامز لا تريد حل الأزمة بل إدارتها فقط، والبرلمان تماهى كثيرًا مع البعثة الأممية في السنوات الأخيرة.

اوحيدة وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” اللندنية، أوضح أن البرلمان حاول أن يتفاهم مع مجلس الدولة، لكن ويليامز عوضت دعم هذا التوافق وذهبت في اتجاه آخر تمامًا، مؤكدًا أن البرلمان لن يخرج من التعديل الدستوري وسيشكل لجنة ويفرض ما نص عليه التعديل الدستوري 12.

ورأى عضو البرلمان أن الحل قد يكمن فعلًا في إحياء دستور 1951، لأن هناك تيار واسع من مجلس النواب سيوافق على إحياء دستور 51 الذي توافق حوله الليبيون وكانت تجربته ناجحة.