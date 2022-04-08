واشنطن – أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون تزويد أوكرانيا بـ90 نظاما صاروخيا مضادا للدبابات مقابل “كل دبابة روسية”.

وقالت: “مقابل كل دبابة روسية في أوكرانيا، ستوفر الولايات المتحدة أو قدمت 10 أنظمة مضادة للدبابات. وإذا أخذت في الاعتبار مساهمة الحلفاء، ستكون حوالي 90 نظاما مضادا لكل دبابة روسية”.

وأضافت: “مقابل كل عربة روسية مدرعة في أوكرانيا، ستوفر الولايات المتحدة حوالي ثلاثة أنظمة مضادة للدروع.. إذا أخذنا في الاعتبار مساهمة الحلفاء، سيكون هذا حوالي 25 نظاما لكل مركبة مدرعة”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع قناة “إن بي سي إن”، إن “الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون تزويد أوكرانيا بـ10 أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية”.

وأضاف: “هذه هي المرة السادسة منذ أغسطس 2021، التي يتم فيها تخصيص أسلحة أو معدات إلى كييف من مستودعات البنتاغون”، مؤكدا أن بلاده وحلفاءها “سيواصلون تقديم المساعدة الأمنية لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا، فضلا عن تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني”.

المصدر: “تاس”