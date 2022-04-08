تركيا – بلغت قيمة الصادرات في ولاية بورصة الشهيرة بصناعات السيارات والنسيج، 3.8 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022.

وبحسب معلومات جمعتها الأناضول من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، حققت صادرات بورصة زيادة بمعدل 2.7 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت ألمانيا في مقدمة الدول المستوردة لمنتجات بورصة بـ611 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بـ335 مليونا، ثم إسبانيا بـ297 مليونا.

وحلت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمركز الأول بقيمة مليار و446 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة والنسيج ثانيا بـ471 مليون دولار.

الأناضول