ليبيا – زار عضو المجلس الرئاسي بصفة “القائد الأعلى للجيش” عبد الله اللافي غرفة العمليات الليبية التركية المشتركة بقاعدة معيتيقة للوقوف على سير العمل بها.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى إشادة اللافي بالتعاون الليبي التركي في المجال العسكري، وحرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات على الاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصهم.

وشدد اللافي على أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في المجال العسكري تنفيذًا للاتفاقيات الموقعة بينهما في مجال التدريب والاستشارات الفنية للاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال.