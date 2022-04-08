قرار مؤجل

بعد خروج المسلسل من الموسم الرمضاني فجأة، تتجه الشركة المنتجة لمسلسل “عالم موازي” لتغيير خطة عرض المسلسل بعد تأجيل عرضه ما يقرب من عامين، الأمر الذي جعل المنتج هشام حمال يعرض فكرة عرضه عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية فورإنهاء تصوير حلقاته وما زال الأمر قيد الدراسة لحين إنهاء التصوير،حيث يبقى له ما يقرب من نصف حلقات المسلسل لإنهاء التصوير، والمسلسل ينتمي لدراما الـ15 حلقة.

ويشارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم، وهو يعد آخر الأعمال الدرامية التي حملت اسم الراحلة دلال عبد العزيز قبل وفاتها.

فيلم سينما

على صعيد آخر، من المقرر أن تشارك دنيا سمير غانم في موسم عيد الفطر المبارك بفيلمها السينمائي الجديد “تسليم أهالي”، الذي كانت قد أنهت تصويره قبل فترة على أن يُعرض في موسم السينما القادم، والفيلم يشارك في بطولته هشام ماجد وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.