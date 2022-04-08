ليبيا – وصف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ما قامت به المؤسسة الوطنية للنفط عبر حجب الإيرادات بأنه “تصرف غير معتاد ومخالف لكل القوانين والتشريعات المعمول بها”، مؤكدًا مخاطبيته للمؤسسة أكثر من مرة في هذا الشأن والتنبيه على أنّ ماتقوم به مخالفة قانونية ومخاطرة كبيرة على الأموال العامة.

شكشك وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية قال: “إن حجب الإيرادات سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، خاصةً فيما يتعلق بقيمة العُملة وتوفير احتياجات المجتمع التي من أهمّها العلاج”، مؤكدًا أن المصرف المركزي لن يتمكن من تحويل نقد أجنبي في حال الحجب والطريقة الوحيدة التي يمكنه استخدامها هي فك الودائع في الخارج التي ستُخفض من قيمة الدينار الليبي، بحسب قوله .

وتابع شكشك حديثه: “ما تستمر المؤسسة في فعله هو تصرف غير مسؤول وقد بدأنا في إعداد ملف خاص بهذا الموضوع، تم إحالة جزء منه إلى النيابة العامة وجزء آخر سيُحال قريبًا، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات سنضطر إلى اتخاذها إذا لم يتم التوصل إلى حلّ وذلك بما يتوافق مع صحيح القانون”.