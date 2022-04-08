واشنطن – صرح عضو مجلس النواب الأمريكي الطبيب السابق في البيت الأبيض روني جاكسون، بأن القدرة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن تمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال النائب الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، في حديث لقناة One America News: “لا أحاول أن أحدد التشخيص، ولكن رأيي العالم كله يرى أن لديه (لدى بايدن) بعض المشاكل مع القدرة العقلية”.

وأضاف: “أعتقد أن شيئا يحدث له، وهذه مسألة الأمن القومي”.

واعتبر أن بايدن يظهر “سلوكا غير مناسب” في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الرئيس يجب أن يجب أن يكون واعيا ويدرك تماما ما يحدث في الوقت الذي يوجد فيه احتمال نزاع مباشر مع روسيا.

ولفت إلى أنه ينبغي على بايدن أن يخضع لفحوصات صحته العقلية، وينشر نتائجها مثلما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب.

يذكر أن النائب الجمهوري روني جاكسون كان يعمل في الفريق الطبي للبيت الأبيض خلال الفترة بين 2013 و2018، ومستشارا طبيا للرئيس دونالد ترامب في 2019.

المصدر: One America News