إنجلترا – تحدث الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن جاهزية فريقه قبل مواجهة مانشستر سيتي، بعد غد الأحد على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “الجميع لائقون إلى حد كبير، لقد ألقيت نظرة على هاتفي ويبدو أن الجميع متاح مرة أخرى”.

وتطرق كلوب للحديث عن مدى تأثر محمد صلاح بالأخبار والقصص عنه سواء الانتقادات بسبب أدائه أو تجديد عقده، وقال: “في الواقع، لم أكن أعرف عن القصص من حوله”.

وأضاف: “الأمر يتعلق فقط بالحدة، هذا ما اعتقدته وليس القصص التي تمت كتابتها، أعتقد أن ما تعرض له كان شديدا، خاض 120 دقيقة 6 مرات تقريبا”.

وختم الألماني تصريحاته قائلا: “الخبرة في المباريات الكبيرة مفيدة، ولكنها بالتأكيد ليست الشيء الوحيد المهم الذي يجب مراعاته عند اختيار التشكيلة ولكنها واحدة منهم بالتأكيد”.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يتواجد في المرتبة الثانية في جدول البريميرليغ برصيد 72 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: “وكالات”