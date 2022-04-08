روسيا – أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري محادثة هاتفية اليوم الجمعة بحثا فيها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الروسية المصرية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه جرى خلال المحادثة “تبادل شامل لوجهات النظر حول نتائج محادثات 4 أبريل بين سيرغي لافروف ووفد مجموعة الاتصال الوزارية التابعة لجامعة الدول العربية حول أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار أيضا نتائج اجتماع المجموعة مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا في 5 أبريل”.

وكان شكري قد أعلن أن دول جامعة الدول العربية مستعدة للعب دور الوسيط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وبحث الوزيران أيضا عددا من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية المصرية التي تتسم تقليديا بطبيعة ودية، وفقا لمعاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2018.

وأكد الوزيران موقفهما المؤيد لتكثيف العلاقات الروسية المصرية في المجال الثقافي والإنساني، بما في ذلك في سياق “عام التعاون الإنساني” بين روسيا ومصر.

المصدر: الخارجية الروسية